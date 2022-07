L'Italia si appresta a tornare alle urne. Ricevute in mattinata le dimissioni da parte del premier Mario Draghi, poco dopo le 17 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (foto Ansa) ha firmato il decreto di scioglimento delle Camere e indetto nuove elezioni per trovare un nuovo governo per il Paese.



"Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro il termine di settanta giorni dall’indizione delle nuove elezioni. Lo scioglimento anticipato delle Camere è sempre l'ultima scelta da compiere, particolarmente se davanti alle Camere ci sono molti importanti adempimenti, ma la situazione politica ha condotto a questa decisione. Il governo ha presentato le sue dimissioni, nel prenderne atto ho ringraziato per l'impegno profuso in questi 18 mesi. Il periodo che attraversiamo non consente pause nella determinazione degli interventi per contrastare la crisi economica e sociale e in particolare l'aumento dell'inflazione che comporta pesanti conseguenze per famiglie e imprese. A queste esigenze si affianca l'attuazione nei tempi concordati del Pnrr, né può essere ignorata l'azione di contrasto alla pandemia".