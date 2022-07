Dopo aver sentito i presidenti dei due rami del Parlamento, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Republicca e della Camera dei Deputati, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri: "Come comunicato ufficialmente - ha detto Mattarella - ho firmato il decreto di scioglimento per indire nuove elezioni entro 70 giorni, come previsto". Si voterà il 25 settembre.