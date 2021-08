L'agente di Felipe Caicedo, Matteo Materazzi, ha parlato del passaggio del Panterone dalla Lazio al Genoa. Ecco come si è espresso a La Lazio Siamo Noi direttamente dall'hotel Sheraton di Milano: "Caicedo è concretizzato, si deve ufficializzare ma è tutto ok, è stata una bella operazione. Sono sicuro che Felipe farà alla grande a Genova. Il presidente Preziosi ha lavorato tanto sull'affare, è stato bravo a concluderlo perché le motivazioni e la voglia di fare che ha trasmesso a Felipe lo hanno convinto ad accettare il Genoa. Quindi grande merito dell'operazione è del presidente Preziosi. Lui e Marroccu hanno creduto molto in Caicedo e a noi ha fatto molto piacere questa cosa. Sarri ha provato a trattenerlo alla Lazio? Non lo so, le dinamiche dello spogliatoio le conoscono solo allenatore e giocatore".