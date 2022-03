A poche ore da Liverpool-Inter, la mission impossible di stasera, la redazione di Calciomercato.com ha contattato in esclusiva, ex centrocampista dell’Inter dei record di fine anni’80 eal Cagliari. Lo dice subito, Matteoli:, questo è un punto interrogativo”. E da questo interrogativo parte la nostra chiacchierata.“Ha detto bene, le sorprese sono all’ordine del giorno, anche se l’Inter gioca contro una grandissima squadra, che oltretutto parte dallo 0-2. Però ho buone sensazioni, l’ultima uscita è stata confortante e li ho visti bene, al netto del livello magari non eccellente dell'avversario”.“Difficile, per me è unico. Di certo in una partita di questo tipo torna utile un giocatore di grande esperienza come Vidal, che però non mi sembra nel suo momento migliore”.“E’ pesante per Nicolò… Matthaus è stato un giocatore sublime, Barella è Barella. Questi paragoni mi sembra che lascino un po’ il tempo che trovano”.“Lui può giocare in tutti i moduli, ma il suo ruolo è quello attuale, da mezzala è determinante”.“Ho la sensazione che l’Inter sia passata attraverso un momento di calo, anche sfortunata. In molte occasioni gli uomini di Inzaghi non sono riusciti a segnare per un nulla. Una cosa però la devo dire”.“Quest’anno veder giocare l’Inter mi diverte molto”.“Molto probabilmente c’era l’idea che qualcuno potesse farne le veci… In questo momento però non vedo in giro giocatori che possano fare quel ruolo a quei livelli, ci sono solo giovani interessanti che possono arrivarci col tempo e soprattutto con l’impiego. Diventa difficile…”“Secondo me sì: per la squadra che sono, per il gioco che esprimono, per la rosa che hanno”.“Locatelli mi piace molto, ha dimostrato la sua forza sebbene la maglia della Juve pesi molto. Andrà a migliorare, ha delle grandi qualità che si sposano bene anche con Arthur. Il brasiliano è più regista, ma si scambiano bene. Locatelli è duttile, zitta zitta la Juve…”.“Beh, loro non parlano, stanno nascosti, sotto coperta... Ma ho la sensazione che appena qualcuno bucherà, loro arriveranno”.“Mi piace, e non poco. In prospettiva sì, può fare davvero quel ruolo. Io l’ho visto anni fa, quando ancora giocava sulla trequarti, e non mi impressionò tanto. Ma in questa posizione può migliorare tanto e diventare importante. Arretrare i trequartisti che hanno corsa in cabina di regia è una mossa intelligente, diventano fondamentali”.“Come me. Il primo a fare questo passo indietro in campo sono stato proprio io (intuizione di Trapattoni nel 1988-’89, ndr)”.“Per me sì, non capisco come possa essere in quella posizione. Credo si salverà velocemente, si è ripreso alla grande”.“A dire il vero in quel modulo non ce lo vedo, ma sa fare tutto in campo, è un attaccante completo. Un allenatore vuole sempre avere questi problemi”.