C’è lui che prende la rincorsa per battere una punizione. San Siro è una bolgia colorata di nerazzurro. Ilin panchina freme, ci sono sette minuti da giocare e solo una vittoria consegnerebbe all’Inter la certezza matematica del tricolore. L’arbitro Gigiha appena fischiato una punizione a favore dell'Inter. Siamo al limite dell’area. Va alla battuta l'altro tedesco in forza ai nerazzurri, Andy. Il pallone sbatte sulla barriera. Ma la distanza non è regolamentare. Così Agnolin fa ripetere il tiro. Stavolta Lothar prende il pallone, si avvicina a Brehme e gli fa: tiro io. Ok, tira tu. Ci sono sei giocatori in barriera, Aleè l'unico nerazzurro lì in mezzo, a dare fastidio.(58 punti in 34 partite, era una A a 18 squadre e con 2 punti a vittoria) dopo un campionato comandato dall'inizio alla fine.Un quadriennio con il 10 sulle spalle, 153 presenze e 53 reti complessive in Italia. Ma ha vinto anche 7 campionati e 3 coppe di Germania con il Bayern Monaco, dove aveva maturato spessore internazionale dopo gli inizi con il Borussia M'Gladbach. E - soprattutto - ha alzato daal massimo del suo splendore, la coppia di marcatori - anche della nazionale azzurra - formata da, a decine le avventure. L’ultima moglie - Anastasia Klimko - qualche anno fa disse di aver scoperto chi era su internet. Ci sta. E’ nata quando Lothar sedeva a un tavolo con Ernesto Pellegrini per firmare il contratto che l'avrebbe legato all'Inter.(ha vinto il titolo serbo-montenegrino), dalla panchina della nazionale ungherese a quella della Bulgaria, con tappe persino in Brasile e in Argentina. In patria non è molto amato, soprattutto a Monaco, dove ha speso gran parte della sua carriera (12 anni, in due tranche: 1984-1998 e 1992-2000). Anzi - caso più unico che raro -