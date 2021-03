Lothar Matthaus erede di Low sulla panchina della Germania? Queste le parole dell'ex Inter e Bayern a Bayern Insider: "La Federcalcio tedesca prenderà la sua decisione. Se i responsabili me lo chiedessero, ovviamente lo prenderei in considerazione. Franz Beckenbauer, nel 1984, non voleva accettare. Ma lo fece quando gli fecero pressioni sulla coscienza".