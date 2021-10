L'ex centrocampista tedesco ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:e sempre ad altissimo livello. Occupa una posizione diversa dalla mia, ma la maglia in qualche modo ci lega. Già in coppia conè stato un giocatore davvero eccellente, capace di aiutare il compagno e di segnare tantissimi gol. Non vedo problemi anche con un partner diverso come, un altro attaccante che conosco anche per gli anni in Bundesliga: ha già iniziato bene e sicuramente farà ancora tantissimi gol. Il Toro diventerà un simbolo come me? Il calcio è molto cambiato dai miei tempi,, come solo i giocatori speciali sanno essere. Intendo quelli che fanno la differenza ad altissimi livelli. Ecco, lui riesce a farla"."Barella? Forse io segnavo di più, ma quello era il mio lavoro., quello generoso che difende e poi lo trovi dall'altra parte in area. Ha una qualità e una mentalità che forse non hanno uguali nel calcio italiano:: ha cuore, testa e qualità uniche".Il campionato è lungo, la classifica può sempre cambiare: inutile guardarla adesso. Di sicuro ioSoprattutto contro il Real Madrid ho visto una squadra che sa essere molto aggressiva, come serve in questa competizione. E tutto ciò fa ben sperare per il passaggio del turno. In generale io