Lothar Matthaus, ex centrocampista dell'Inter, ricorda in un'intervista ad Ole il suo arrivo in nerazzurro, con un retroscena sul Napoli di Maradona: "Maradona voleva portarmi al Napoli nel 1987? Questo è vero. Devo confessare che a quel tempo ancora non mi sentivo capace di giocare nel campionato calcio italiano, al fianco di Diego e in un paese dove non conoscevo niente e nessuno. Ho sempre apprezzato quel suo interesse, ci conoscevamo solo per esserci conosciuti nella finale del 1986. Col tempo, un anno dopo, sono apparse altre offerte, come quelle dei due club milanesi. Alla fine ho deciso per l'Inter, dove ho vissuto momenti indimenticabili".