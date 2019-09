L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune parole di Blaise Matuidi dopo il pareggio di Madrid: "Cosa è cambiato rispetto a un mese fa? Per me niente: io lavoro tutti i giorni per la squadra e sto bene con i miei compagni e con la società. Per me la cosa più importante è il campo. Io sono stato felice di restare e del mio possibile addio avete parlato solo voi. Gioco in una grande squadra. I dirigenti non mi hanno mai detto che me ne sarei andato. Loro mi assicuravano che sarei rimasto e così è stato".



SULL'ATLETICO - "Sì, siamo amaeggiati. Abbiamo disputato una bella partita, nuovendo bene la palla, facendo i movimenti giusti e creando tante occasioni. Abbiamo un piccolo problema sui calci piazzati e ci dobbiamo lavorare perchè i calci da fermo sono una cosa importante. Servono più cattiveria e una maggiore attenzione alle posizioni da tenere. Rispetto al passato abbiamo cambiato molto e miglioreremo: ci vogliono tempo e lavoro".



SUL RAZZISMO - "Sì, mi sono chiesto perchè gli ispettori della Lega non sentono mai i buu razzisti. I buu e gli insulti sono una cosa che bisogna fermare, non ha niente a che vedere con il calcio. Adesso c'è la tecnologia e si possono colire le persone che hanno comportamenti razzisti e vietargli di andare allo stadio perchè non c'entrano niente con questo sport e penalizzano gli altri tifosi che vengono per sostenere il loro club e godersi lo spettacolo".