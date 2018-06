Blaise Matuidi, centrocampista di Juve e Francia, parla dopo la vittoria transalpina sull'Australia. Queste le parole del 14 bianconero rilasciate a la Gazzetta dello Sport: "Australia? Non siamo stati perfetti, è vero, però abbiamo vinto. La cosa più importante, al Mondiale, è la vittoria. E così abbiamo cominciato bene. Questa con l’Australia era una partita complicata. Le favorite? Spagna-Portogallo è stata una partita super, un 3-3 pazzesco, l’abbiamo visto tutti. Ma un Mondiale è pieno di squadre molto forti: ci sono la Spagna, il Portogallo, l’Argentina, la Germania, il Belgio…".



SU ALLEGRI - " Il rifiuto al Real Madrid? Allegri ha mostrato l’amore per la Juve dicendo no al Real. Per noi è super poter contare ancora su di lui. Se ho parlato con Buffon? No, quella sul futuro è una scelta sua… Non ne abbiamo mai discusso".



SU GOLOVIN - "Io ho visto la partita e Golovin mi è sembrato super. Un giocatore super. Mi è piaciuto davvero tantissimo. Se arriva a Torino? Ah, non dovete chiederlo a me, però a me sembra fortissimo, questo sì".



SU EMRE CAN - "Sì, sono contento. Ha esperienza e qualità, del resto è un nazionale tedesco… Noi lo accogliamo a braccia aperte, so già che farà molto bene da noi".



SUL RITORNO DI POGBA - "Oh, questo dovete chiederlo a lui…".



SULLE PAROLE DI THOHIR - "Mi ha definito il suo giocatore preferito? Ma davvero? Non lo sapevo. Mi fa piacere, ma io ovviamente resto un giocatore della Juventus al 100%. E poi dai, non è più il proprietario dell’Inter…"