La verità su presente e futuro, ma non solo. Blaise Matuidi ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Francia anche del razzismo. Lo stesso centrocampista, insieme all'allora compagno di squadra Moise Kean, era stato vittima dei 'buu' della tifoseria sarda. Era il 2 aprile, solo cinque mesi fa. E nulla sembra essere cambiato. Queste le dichiarazioni del centrocampista: “PSG? Era tutto falso. Ho sempre detto di stare bene alla Juve, uno dei migliori club al mondo. Parigi sarà sempre nel mio cuore, sono un suo tifoso sin da piccolo e indossare quella maglia è stato un sogno realizzato. Adesso sono fiero di giocare con la Juventus, un grande club”.







CONCORRENZA - “È qualcosa che mi stimola. Nel calcio non ti regala niente nessuno, tocca a te conquistarti un posto. Ma se sono qui è perché mi sono sempre fatto trovare pronto”.



RAZZISMO - “Ho avuto anch’io questo problema nello stesso stadio, stavolta è toccato a Lukaku. Bisogna prendere dei provvedimenti. Nel calcio e nella vita non c’è posto per il razzismo. Non vogliamo vedere più episodi del genere, sono un pessimo esempio per i più piccoli e faremo tutto il possibile per fermarlo. Per queste persone non c’è posto allo stadio. Se n’è parlato anche la scorsa stagione, ma esistono delle istituzioni che dovrebbero agire e tocca a loro farlo”.