Nel corso della conferenza stampa di Kalinic è intervenuto anche Morgan De Sanctis, braccio destro di Petrachi e uomo mercato Roma. Interessanti le risposte che l'ex portiere ha dato riguardo alcuni giovani della rosa.



Cosa è successo con Bianda?

Abbiamo convenuto che la cosa migliore fosse farlo restare a Roma per continuare a cresce, anche in considerazione della problematica avuto a luglio. Contiamo di migliorarlo, è felice di restare e sarà un rinforzo per la Primavera con una finestra per la prima squadra.



Dispiaciuti per aver perso Cangiano?

E’ stato un sacrificio. La direzione che è stata presa nel settore giovanile è quella di fare in modo che i ragazzi che fanno parte della Primavera mantengano un livello alto con un nuovo parametro di stipendi. Da ora in poi, quando le ambizioni supereranno i parametri, che sono già molto alti, la Roma farà altre scelte. Avere ragazzi della Primavera con stipendi alti crea problemi. Si può porre rimedio solo con parametri che ripeto sono alti. Con gli altri troveremo soluzioni che soddisfino sia la Roma che il giocatore.



Riccardi è stato davvero vicino alla Juve?

Mai abbiamo pensato di privarci di Riccardi, così come di Celar e Calafiori. La Roma i prospetti importanti se li tiene e cerca di fargli fare un percorso giusto. La Roma ha avuto per tanto tempo romani e romanisti, ora ci siamo un po' globalizzati. I romani e romanisti lo devono dimostrare a parole e nei fatti. Per questo si parlerà di parametri e concetti etici e morali rigorosi all’interno del settore giovanile.