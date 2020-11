Il calendario dellosi è incrociato spesso con quello delle squadre del nostro campionato nel corso degli ultimi anni e in questo 2020 la formazione ucraina si è trovata ad affrontare già due voltee potrà essere l'ago della bilancia di un'eventuale accesso agli ottavi di finale del club nerazzurro. Fra i protagonisti della squadra allenata da Luis Castro c'è sicuramenteche è anche un uomo mercato per il nostro campionato data laal termine dell'attuale stagione.ha avuto il piacere di intervistarlo in esclusiva.Dopo l'infortunio, ho potuto recuperare e ritrovare la mia forma. Mi sento bene e sono contento dello spazio che sto ritrovando"."Lo Shakhtar è un club forte, che fissa sempre gli obiettivi al massimo. Abbiamo alzato il nostro livello e dobbiamo sempre dimostrare di essere all'altezza del livello raggiunto oggi"."Purtroppo nella prima partita contro l'Inter abbiamo commesso tanti errori e li abbiamo ovviamente pagati a caro prezzo. Nella partita in casa conoscevamo già la forza degli avversari, abbiamo analizzato i nostri errori e scelto di giocare in modo più disciplinato e ordinato, e così è stato sufficiente per ottenre un buon risultato."Entrambi sono calciatori di alto livello. Credo sia sbagliato confrontarli poiché hanno stili di gioco estremamente diversi"."A volte, mister Shevchenko ci racconta storie del passato di quel Milan leggendario e noi lo ascoltiamo sempre con grande interesse. Certo che mi piacerebbe giocare in un club così grande e in un campionato di livello top in generale. Ciò che devo fare è guadagnarmi l'attenzione di questo tipo di squadre"."Non posso parlarne ancora, è il mio manager che si occupa di questi problemi""Sì, infatti i negoziati erano in corso, ma non solo con i rappresentanti del Napoli. Tuttavia non ho ancora intenzione di espormi in un senso o nell'altro e voglio concentrarmi sul mio presente. Il mio obiettivo è scendere in campo e ottenere risultati sempre a prescindere dal futuro"."Mister Fonseca è un vero professionista. I suoi punti di forza sono nella sua precisione e ambizione. Analizza molto attentamente gli avversari. Nelle sue squadre, ogni giocatore sa sempre cosa fare in campo.