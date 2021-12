Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex juventino Massimo Mauro ha dato un consiglio di mercato al club bianconero: "Scamacca mi piace tantissimo. Non so se è pronto per avere una squadra top alle spalle, ma è un rischio che correrei, meglio spendere soldi per un giovane come lui che per Ronaldo. Scamacca mi piace anche più di Vlahovic: mi dà l'idea che in futuro saprà costruirsi un tiro da solo, magari con un dribbling, il serbo invece avrà sempre bisogno della squadra".