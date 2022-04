Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello sport, Massimo Mauro si sofferma sul lavoro fatto da Pioli al Milan: "Pioli ha fatto grandi cose, per come ha saputo rendere costante e vincente il Milan, dandogli un’identità forte, ma il mio preferito resta sempre Gasperini perché quello che fa con l’Atalanta, portandola in Champions e giocandosela in Europa, è una cosa pazzesca. E succede grazie al progetto tecnico".