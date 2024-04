Mauro: ‘Io Pioli lo tengo, finite le discussioni. Con lui si tornerà a vincere’

37 minuti fa



Massimo Mauro dice la sua a Mediaset sul futuro di Stefano Pioli al Milan: Io uno come Pioli lo tengo: finite le discussioni. Onestamente, in Italia abbiamo visto stranieri che non conoscevano proprio il campionato, né i giocatori, solo perché arrivava il fondo di qua o il presidente di là. Anche al Milan avrebbero preso quel tipo di allenatore, poi per fortuna hanno tenuto Pioli. Quindi, per favore, tenetelo: è un uomo straordinario, un allenatore bravissimo. Se ci sarà una società alla sua altezza, secondo me, il Milan tornerà a vincere".