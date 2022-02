Massimo Mauro parla del momento in casa Juve: "Juve in Champions? Questa partita ha dimostrato che se porti la palla a Vlahovic vicino all’area di rigore, lui sa colpire. Se invece gli tocca difenderla all’altezza della panchina nella sua metà campo diventa tutto un altro discorso. Ha avuto due palloni buoni, con uno ha fatto gol, con l’altro ci è voluta una grandissima parata. Questo deve essere il mantra per la Juve: portare la palla a Vlahovic".