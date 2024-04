Mauro: 'Scudetto Inter al derby? Bello se il Milan facesse la passerella'

L'è ormai a un passo dallo scudetto della seconda stella e l'aritmetica certezza può arrivare nella partita più sentite:. Se i nerazzurri di Simone Inzaghi batteranno il Milan lunedì 22 aprile 2024, nel posticipo della 33esima giornata di Serie A, allora si porteranno a +17 sui rossoneri di Stefano Pioli a cinque giornate dalla fine del campionato, chiudendo definitivamente i giochi. Un pareggio o una sconfitta, di contro, rimanderebbero i festeggiamenti: nel primo caso la distanza resterebbe di 14 punti, nel secondo scenderebbe a 11.

Ma cosa potrebbe accadere a San Siro, con il Milan come squadra 'di casa', in caso di vittoria e scudetto Inter?- L'ex calciatore e oggi opinionista Massimo Mauro, intervenuto a Pressing, ha detto la sua sulla possibilità: "L'Inter sta passeggiando verso lo scudetto com'è giusto fare quando hai un grande vantaggio: non è un grande problema, anche perché incontra squadre che fanno grandi prestazioni, è giusto dire che il Cagliari poteva anche vincere la partita. Non è semplice gestire il vantaggio meritatissimo, il Cagliari ha fatto molto bene.".