“Come ho già sottolineato più volte, i miei pensieri sono sullo Stoccarda. Mi sento molto a mio agio nel club e in città, motivo per cui mi concentro esclusivamente sullo sport ogni giorno", ha detto Dinos Mavropanos allo "Stuttgarter Zeitung" e allo "Stuttgarter Nachrichten". "Non posso dire cosa accadrà in futuro", ha continuato il difensore nazionale greco accostato all'Inter e ad altri club. "Come tutti sappiamo, le cose possono cambiare molto rapidamente nel calcio professionistico".