Una maxi festa con 500 invitati nel bel mezzo della pandemia coronavirus: in Brasile è bufera su Neymar. La stella del PSG, ferma ai box per l'infortunio alla caviglia rimediato contro il Lione, è al centro delle polemiche in patria per un party organizzato per festeggiare la fine del 2020: secondo quanto riferito da vari media brasiliani, tra cui O' Globo, O' Ney avrebbe tenuto una festa con 500 persone invitate non nella propria villa, ma in una discoteca nella zona di Mangaratiba (poco più di 100 km da Rio), dove sono stati allestiti un bar, un palco per dj, una pista da ballo e una sala videogiochi. La festa non è stata apprezzata in Brasile per il momento delicato e per il trascorso del giocatore che lo scorso settembre, al rientro da una vacanza a Ibiza, era risultato positivo al Covid-19.