Maxi Lopez perdona l'ex moglie Wanda Nara e Mauro Icardi. L'attaccante del Crotone è intervenuto al programma argentino 'El que abandona no tiene premio' e spiegato: "Ho scelto di essere felice ed è una scelta di vita. e cose possono andare bene o male. Ai tempi ho fallito nella mia vita di coppia. Ma poi ho una vita da padre e per i miei figli. Era una situazione e basta. Le cose vanno avanti e ho scelto di vivere così: con energia e buone vibrazioni. Penso che sia il modo migliore. I problemi con Wanda? Li hanno tutti i problemi, le complicazioni ci sono in tutte le vite, ma poi la tua vita si sviluppa in base a come la prendi. Perdonato Icardi? Sì, non ho nessun problema. Il mio obiettivo nella mia vita, oltre al calcio, parlando umanamente, è cercare di trovare e dare felicità ai miei figli. L’unico obiettivo che ho è quello. Il resto per me è già passato. È una pagina che ho girato tanto tempo fa e non mi stressa affatto".