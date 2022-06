Torino e Atalanta stanno lavorando a un'operazione di mercato in sinergia. Lo fa sapere La Stampa, secondo la quale ai granata piace il difensore centrale Caleb Okoli, l'anno scorso alla Cremonese, per il quale i nerazzurri sono disposti a trattare un prestito con diritto di riscatto. Gasperini invece vorrebbe Wilfried Singo, valutato 20 milioni dal Toro. Non è escluso che i due club possano mettere in piedi un maxi scambio inserendo anche Gollini nell'affare.