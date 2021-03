Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, racconta al podcast Prolongation l'arrivo dal Marsiglia: "È stato molto, molto difficile. Non sto mentendo, se non fosse stato un progetto sportivo come quello del Sassuolo non sarei partito. Anche se sarebbe stato necessario chiudere la stagione o aspettare fino a gennaio. È stato davvero un momento complicato per me, perché è stato improvviso. Volevo partire all'inizio della finestra di trasferimento. Con il Covid e la scorsa stagione, quando non giocavo molto, è stato complicato. Ero arrivato a una fase in cui il giorno prima dell'inizio del contatto con il Sassuolo mi ero detto che sarei rimasto. Il giorno dopo abbiamo avuto i primi contatti con il Sassuolo. All'inizio non avevo troppo caldo. Avevo l'allenatore al telefono, abbiamo parlato ed è stato veloce. Mi ha detto: 'Vuoi giocare a calcio? Vieni con noi'. È stato molto, molto difficile. Il Marsiglia rimane la mia città, il mio club preferito, dove sono nato. Ma dovevi essere intelligente. Ho dovuto cambiare club. Anche se fosse andata meglio, non avrei trascorso tutta la mia carriera all'OM. Per la mia vita di uomo, avevo bisogno di lasciare il bozzolo di famiglia".