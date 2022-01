Nella serata di ieri, Borja Mayoral ha fatto il suo esordio con la maglia del Getafe. Entrato in campo all'84', l'attaccante spagnolo ha impiegato appena tre minuti per realizzare la sua prima rete con la nuova maglia. L'ex giallorosso ha siglato il gol del definitivo 4-2 con il quale il Getafe ha superato il Granada in una partita fondamentale in chiave salvezza.