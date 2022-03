Walter Mazzarri lo riassume in un commento: "Non è possibile pensare che a otto giornate dalla fine tutte le squadre non siano alla pari per gare giocate". Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Cagliari ha detto la sua sulla lotta salvezza e sulla questione recuperi: "È assurdo. Serve una grande e immediata riflessione e bisogna cambiare le regole della Giustizia Sportiva. Queste cose possono falsare il campionato, le gare vanno recuperate il prima possibile".



LOTTA SALVEZZA - Parlando della situazione in casa rossoblù, il tecnico ha fatto riferimento alla svolta del nuovo anno: "Ora i ragazzi sono uniti, pressano e corrono. I nostri tifosi sono orgogliosi di vedere un Cagliari arrembante, in grado di giocarsela alla pari con tutti. Forse avremmo meritato anche qualcosa in più".