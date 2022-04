Mazzarri a DAZN: "In questo periodo non ci va bene niente, abbiamo preso un palo e una traversa: ma non mi sono piaciuti i duelli in fase difensiva. Sapevamo il Verona fosse forte, ma oggi siamo stati debolissimi in difesa e abbiamo concesso troppo: questa sconfitta brucia perché una prestazione difensiva così non si faceva da tanto, merito al Verona che oggi era da finale di Champions League. Sembravano assatanati, hanno una fisicità pazzesca e travolgono l'avversario: abbiamo perso i duelli e la fase difensiva si è fatta davvero male. Ora ci ricompattiamo, cambiamo erotta a Salerno, poi arriverà l'Inter e faremo il massimo. Io metto l'elmetto, se mi chiedono di scalare l'Everest di notte per salvare il Cagliari io lo faccio, spero i giocatori lo facciano con me. Non si pensi che questa sconfitta ci fa mollare".