Alla vigilia di Torino-Debrecen, la partita d’esordio della squadra granata nei preliminari di Europa League, il tecnico Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa. “Sappiamo tutti che per trovare la migliore forma ci vuole tempo, loro l’hanno già trovato. La vera preoccupazione che ho è proprio dal punto di vista fisico. Il vantaggio che abbiamo è che siamo quasi tutti quelli dell’anno scorso: la squadra è quella che ha fatto una bella cavalcata finale nello scorso campionato. Spero domani che la squadra sappia gestire le energie. Il Debrecen è da un mese e mezzo che si allena e ha già superato un turno eliminatorio”.



Per il Torino la parola d’ordine sarà non prendere gol: “Sappiamo come sono le regole nelle coppe dove il gol in trasferta vale doppio. L’arma migliore del Debrecen è il contropiede e non dobbiamo concederglielo. Noi dobbiamo usare la testa, far girare la palla, fare cose che magari l’anno scorso non eravamo abituati a fare perché avevamo una condizioni fisica stratosferica. Dobbiamo essere bravi a gestire il pallone”.



“Questa settimana ho parlato con tutti per fargli capire che la partita in casa va interpretata in un certo modo. Ho citato anche allenatori come Guardiola, che nelle coppe hanno anche più esperienze più di me. Domani è importante non prendere gol, queste cose gliele ho fatto capire. I giocatori devono parlare poco e dimostrare tanto, Belotti incarna questo spirito. Quest’anno è arrivato addirittura dieci giorni prima del previsto, questo per me vuole dire tanto. In tutte le amichevoli fatte ha sempre dato il massimo, poi se gli altri vedono il capitano comportarsi così lo seguono. Lui è il classico giocatore che può giocare in tutti i campionati del mondo, quando andai al Watford era uno dei giocatori che avrei voluto con me”.



Mazzarri ha poi parlato della sua esperienza europea con il Napoli: “Con il Napoli mi è capitato di andare sempre ai gironi e anche di superarli, abbiamo vinto anche una Coppa Italia. Portare avanti tre competizioni può portarti poi a perdere qualche punto, ma a questo non ci penso. Speriamo di riuscire a portare avanti il più possibile le tre competizione. Ora però sono concentrato solo sul Debrecen. Io sento molto la responsabilità addosso, soprattutto quando vedo che c’è un feeling anche con i tifosi e l’ambiente. Quello che abbiamo costruito insieme con i tifosi non possiamo buttarlo via sbagliando la partita. Sento questa partita addirittura più di quella contro il Chelsea in Champions quando ero al Napoli”.



Infine, il tecnico granata ha parlato del fatto che il Torino sarà costretto a giocare non nel suo stadio ma al Moccagatta di Alessandria: “La partita di domani sarà più difficile di quella del ritorno, perché più stiamo insieme e più ci alleniamo, più aumentano le possibilità di fare bene. Di sicuro al ritorno staremo meglio. Il Moccagatta? Sarebbe stato meglio giocare qui, oltretutto il campo di Alessandria è anche un po’ più stretto. Ma non dobbiamo creare alibi su queste cose. Spero che i nostri tifosi siano il dodicesimo uomo in campo”.