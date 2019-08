Sandro Mazzola ha commentato a Adnkronos la prima giornata di campionato, concentrandosi sulle prove di Inter e Juve: "Questa Inter ha già il carattere di Conte. Dove può arrivare? Se lo dico porto sfiga, ma il gap con la Juventus si è ridotto…".



CONTE COME HERRERA - "A livello tattico non mi è piaciuto come si sono messi in difesa in un certo momento del match, nel miglior momento del Lecce, io non lo avrei fatto. E parlo anche del modulo. E’ ancora difficile dire come sarà la stagione dell’Inter. C’è ancora da lavorare, ma ci sono delle cose che mi sono molto piaciute. A cominciare dalla testa dei giocatori in campo. A livello caratteriale si vede già la sua impronta. A me Conte ricorda molto Herrera: prima ti entra nella testa, poi ti mette in campo. La sua Inter può andare avanti bene, sia in Italia sia in Europa. Ma di più non fatemi dire…in ogni caso si è ridotto il gap con la Juventus, di quanto lo vedremo subito nelle prime partite".



SU LUKAKU - "Lo avevo già visto, mi piace. Deve ambientarsi e conoscere i compagni, ma può dare grandi soddisfazioni e fare grandi cose. Per la potenza che sprigiona può ricordare grandi giocatori come Weah. E non sarebbe male se davvero fosse così, sarebbe un bel colpo".