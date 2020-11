Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, parla a CalcioNews24 di Christian Eriksen: "Il problema per Eriksen è se arriva o meno una buona offerta in grado di soddisfare la società. Inoltre, l’Inter dovrebbe trovare una sostituto all’altezza per Conte in caso di cessione. Senza queste premesse, io aspetterei prima di privarmene. La rosa è all’altezza, Conte può fare bene con questo parco giocatori. Poi bisognerebbe capire il perché e le cause degli ultimi risultati negativi. Io a gennaio prenderei Gervinho: è un profilo che mi piace e credo non dispiaccia neanche a Conte. Non sarebbe male per rinforzare l’attacco dell’Inter a gennaio”.