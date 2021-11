Intervistato da 1 Football Club, l'ex bandiera dell'Inter, Sandro Mazzola, ha espresso la propria opinione su Inter Napoli, in calendario domenica pomeriggio a San Siro.



“Il Napoli è una squadra pericolosa, molto forte e con qualche calciatore davvero importante come Insigne, il quale mi auguro non rinnovi e venga da noi all’Inter. Sarà una grandissima partita anche grazie ai due allenatori, ma credo che in questo momento Simone Inzaghi abbia qualcosina in più rispetto a Luciano Spalletti. Ad ogni modo, mi auguro di vedere una bella partita con giocate importanti, perché il calcio è uno spettacolo e troppo spesso ce ne dimentichiamo”.