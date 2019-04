In onda su Radio Kiskiss la bandiera dell’Inter Sandro Mazzola dice la sua sulla questione Spalletti-Icardi ma anche sull’affare Zaniolo: “La mia sensazione è che all’Inter, in merito alla questione Icardi, abbiano fatto un ‘papocchio’. Non sono riusciti a gestirla bene ed è un vero peccato, ma vedremo come andrà a finire. Credo che per l’Inter la decisione più logica da prendere in questo momento sia quella di separarsi a fine stagione: da Icardi e dallo stesso Spalletti. Zaniolo è stato un errore imperdonabile da parte dell’Inter, un suicidio farlo partire”.