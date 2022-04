Spiazzante, non solo sul campo. Kylian Mbappé, al termine della partita vinta 5-1 sul Lorient griffata da una sua doppietta, è tornato a parlare della prossima stagione, sorprendendo un po' tutti: "Non ho ancora preso una decisione sul mio futuro. Ci penserò con la mia famiglia. Ci sono tanti fattori da considerare, quando farò la mia scelta ovviamente lo saprete. Non voglio fare errori, devo fare la cosa giusta. Se c'è una possibilità di restare al Paris Saint-Germain? Certo che c'è".



COSA SUCCEDE - Lo scenario è diverso da quello di qualche settimana fa, quando il trasferimento del numero 7 al Real Madrid sembrava cosa fatta. Mbappé, che aveva detto no a tutte le proposte di rinnovo arrivate dal Psg, è tornato sui suoi passi. Sul tavolo infatti c'è una nuova offerta, un nuovo accordo fino al 2024, con ingaggio - secondo Le Parisien - da 50 milioni di euro netti a stagione più un premio fedeltà alla firma da 100 milioni di euro. Tanti soldi, molti di più di quelli proposti dal Real Madrid: contratto di cinque da 25 milioni di euro netti all'anno più bonus alla firma di 40 milioni. Perez, che pensava di avere chiuso l'affare, è una furia e si aspetta che Mbappé rispetti i patti. Il Psg che cambi definitivamente idea.