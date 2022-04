Mauricio Pochettino parla di Psg ma anche di Juventus, alla vigilia della sfida della sua squadra contro il Lorient: "Il club finora è stato vicino a conquistare la Champions con una semifinale e la finale, fa parte di un processo che richiede tempo. Ci sono anche società come Juve e Manchester City che vorrebbero vincerla ma non riescono a ottenere quello per cui lavorano".