Il fuoriclasse del PSG Kylian Mbappè ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport: ""Io voglio vincere, ma al PSG ci sono carenze. Tifo Milan per Berlusconi. Non ho detto di voler essere ceduto al Real Madrid né di voler andare via, ma solo che non attiverò l’opzione sull’anno in più. Con il PSG non si è parlato mai di rinnovo. Messi via? Brutta notizia, ora va sostituito. Champions? Da fan del Milan è difficile parlare bene dell'Inter, ma se l'è giocata".