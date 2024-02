Mbappé-Bellingham-Vinicius JR, sfida a Messi-Suarez-Neymar e ai tridenti top della storia: qual è il più forte?

Gianluca Minchiotti

Mbappé - Bellingham - Vinicius JR. E' il tridente da sogno che Florentino Perez desidera fortemente per il Real Madrid 2024-25. Due gioielli sono già al Santiago Bernabeu (Bellingham e Vinicus JR), il terzo (Mbappé) ha appena comunicato al Paris Saint Germain che non rinnoverà il suo contratto e che se ne andrà quindi a parametro zero. E con tutta probabilità a partire da luglio sarà a disposizione di Carlo Ancelotti. A Florentino vincere non basta, vuole vincere in bellezza e gloria, facendo sognare i suoi tifosi. E così, dopo una prima edizione dei Galacticos all'inizio del millennio, e il remake nell'era targata Cristiano Ronaldo, il presidente dei Blancos prepara una terza ondata galattica, per una nuova serie di vittorie.



Immaginando che il tridente Mbappé - Bellingham - Vinicus JR sia già cosa fatta, abbiamo provato a paragonarlo ai tridenti più forti fra quelli che, negli ultimi 40 anni, hanno fatto la storia in Europa, guidando le loro squadre alla conquista della Champions League. In alcuni casi, in questi terzetti, troviamo tre attaccanti, in altri due attaccanti e un centrocampista, oppure due trequartisti e una punta, a seconda dei moduli delle squadre che abbiamo perso in considerazioni.



Vi proponiamo questa carrellata di tridenti vincenti, lasciando a voi la parola nei commenti: quale è stato il più forte? Quale il più spettacolare? Quale il più sopravvalutato? E quello più sottovalutato?



SCORRI PER VEDERE: I TRIDENTI CHE HANNO FATTO LA STORIA