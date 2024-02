Real Madrid, niente lesione per Bellingham ma l'infortunio è di entità 'grave': niente Lipsia

Redazione CM

Il Real Madrid continua a vincere e a registrare infortuni di entità più o meno consistente nella propria rosa: nella parte finale della gara vinta per 4-0 sul Girona, Jude Bellingham si è dovuto fermare per un dolore che non gli ha permesso di terminare i 90'. All'indomani, il Real fa sapere che non si tratta di lesione, ma l'andata degli ottavi di finale di Champions League in casa del Lipsia sembra compromessa:



"Dopo gli accertamenti effettuati oggi dai Servizi Medici del Real Madrid, al nostro giocatore Jude Bellingham è stata diagnosticata una distorsione di grave entità alla caviglia sinistra. Evoluzione in sospeso".



Per Bellingham già 20 gol in stagione, considerando tutte le competizioni: un rendimento che va anche oltre i 100 e passa milioni investiti per il suo cartellino acquistato dal Borussia Dortmund. Al suo posto giocherà l'ex Milan Brahim Diaz.