Kylian Mbappé, nella conferenza stampa della vigilia del match che attende la Francia a Gibilterra, incontro valido per le qualificazioni a Euro 2024, si è espresso così sul momento che sta vivendo con il PSG e sulla possibilità di lasciare il club parigini già in estate.



LASCIARE IL PSG ADESSO - "Ho già risposto a questo, il mio obiettivo è andare avanti, è la mia unica opzione per ora. E mi aspetto d'ora in poi domande sulla partita della mia selezione che io sia anche il capitano”.



REAZIONE PSG - “Non è stata inviata ora la lettera, ci sono cose che mi mancano e insisto, aspetto domande sulla partita".



LETTERA - "Non credo che una lettera uccida qualcuno, questo mi importa poco".



IL RUOLO DI MACRON - "Per quanto mi riguarda finora non ha influenzato la mia carriera. Vuole che io continui, quindi penso che stiamo percorrendo la stessa strada".



SUL CONTRATTO CHE TERMINA NEL 2024 - "Accetto tutto, possono criticare, sono giovane e ci sono cose che nella vita non si capiscono e mi dispiace. So quello che ho detto e non mi interessa quello che dice la gente".