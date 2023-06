E' un affare di Stato e non è una novità: Kylian Mbappé non deve muoversi da Parigi, altrimenti a muoversi è il Governo francese. E' successo l'estate scorsa, quando il Presidente Macron ha convinto l'attaccante a firmare un rinnovo biennale con opzione fino al 2025, e a quanto sembra succederà ancora.



LO DICHIARA SENZA REMORE - Come riferisce RMC Sport, Macron, interrogato oggi da un tifoso con indosso una maglia della Nazionale, ha risposto: "Se Mbappé rimane? Non lo so, ma cercherò di fare pressione". L'attaccante ha comunicato alla società parigina per mezzo di una lettera che non intende attivare la detta opzione, lasciando la scadenza al 2024 con il Real Madrid sullo sfondo. Sempre che un nuovo intervento di Macron non sia sufficiente a far rimanere il capitano della Nazionale transalpina nella sua prigione dorata. O come si vocifera che il suo entourage la chiami, al Prison Saint-Germain.