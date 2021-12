In scadenza di contratto con il PSG, Kylian Mbappé ha parlato del suo futuro in un'intervista con PA Sport in cui ha parlato anche del Tottenham e di Antonio Conte: "Io sono sicuro che faranno qualcosa di buono in questa stagione con Conte perché lui è un grandissimo allenatore e questo è sicuramente buono per loro. Ma io non credo che giocherò mai nel Tottenham in tutta la mia vita".