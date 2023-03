Basterebbero queste tre parole pronunciate da nientepopodimeno cheper capire che razza di giocatore fosse, morto oggi all'età di 89 anni. Certo, all'epoca Pelé non aveva ancora visto Maradona, ma una dichiarazione del genere rende l'idea di che razza di attaccante sia stato "Justo", chiamato così per via del suo lignaggio: padre normanno trasferito in Marocco per lavoro, madre di origini spagnole. Un attaccante dalle medie realizzative spaventose, soprattutto nel biennio 1957-59.Fontaine nasce in Marocco nel 1933, e già a 19 anni, dopo essersi fatto notare nel Casablanca con all'incirca un gol a partita, affronta con la maglia dei Leoni dell'Atlante la squadra B della Francia: è il giorno di Natale del 1952, il Marocco perde 3-0, ma. Nel 1953 esordisce con l'Under 21 francese e segna tre reti al Lussemburgo, quindi arriva la leva militare e la Nazionale va in stand-by per due anni e mezzo. Salta i Mondiali del 1954, anno in cui il Nizza vince la Coppa di Francia, poi nel 1956 arriva pure il titolo francese.. E' l'inizio del biennio magico.Con il Reims fa, si laurea campione di Francia per la seconda volta e fa doppietta alzando anche la Coppa (totale 39 gol in 32 partite)., la Francia lo chiama per i successivi, dove è. In campo assieme a Kopa, Fontaine segna 3 gol al Paraguay, 2 alla Jugoslavia, 1 alla Scozia nel girone; 2 all'Irlanda del Nord ai quarti, 1 al Brasile di Pelé che vince la semifinale e addirittura 4 alla Germania Ovest nella finale per il terzo posto.e seconda media gol di sempre ai Mondiali dietro l'ungherese Sandor Kocsis, 11 in 5 match quattro anni prima. Pallone d'Oro e Scarpa d'Oro non esistevano ancora,, lui che amava la pesca. Meglio che nulla... Nonostante la sconfitta per mano di O Rei, Fontaine prosegue nel suo momento magico e mette assieme con i Bleus. E con il Reims continua a fare centro:, l'ultima delle quali la f. Sì, proprio la squadra di Kopa. Fontaine ha 26 anni e ha tempo per riprovare a vincere qualcosa in campo internazionale, maFontaine poi è diventato allenatore, guidando il Psg, il Tolosa, la Francia (anche se solo per due partite amichevoli) e il "suo Marocco", ha fondato l'Unión Nacional de Futbolistas Profesionales (UNFP), il sindacato dei calciatori in Francia, ed è stato una personalità sempre attiva e riconosciuta a livello internazionale fino alla sua morte. Ma c'è un episodio nella sua carriera, oltre chiaramente alle medie da urlo () e all'origine africana, che lo accomuna a Kylian Mbappé: nel corso dei due anni che vi abbiamo appena raccontato,. La possibilità di riformare il tandem Kopa-Fontaine che animava la Francia era ghiottissima.. Con un po' di fortuna in più e una leva militare e qualche infortunio in meno, le imprese dell'attuale numero 7 del Paris avrebbero potuto essere già state compiute più di 60 anni prima. Evidentemente, non era ancora il momento giusto...