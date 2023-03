Si è spento a 89 anni Just Fontaine, ex calciatore e allenatore francese, ricordato soprattutto per i 13 gol che segnò ai Mondiali in Svezia del 1958. E' il record di marcature in una singola edizione dei Mondiali davanti all’ungherese Sándor Kocsis (11) e al tedesco Gerd Müller (10). Nato in Marocco, giocò soprattutto con lo Stade Reims, con cui vinse tre campionati. Dopo il ritiro allenò la Francia, il Paris Saint-Germain e il Marocco.