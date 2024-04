Mbappé ha deciso: cambia ruolo per il Real Madrid e per il Pallone d'Oro

Una nuova sfida pernella prossima avventura alL'annuncio della firma con i blancos è sempre più vicino, il 30 giugno scadrà il contratto che lega il classe 1998 al Paris Saint-Germain e l'accordo con il club di Florentino Perez è già stato raggiunto, il che porterà all'inizio del percorso in Spagna a partire dal 1° luglio.Nel frattempo, però, a Madrid ci si interroga su quale sarà la posizione di Mbappé nello scacchiere di Carlo Ancelotti e secondo le indiscrezioni per l'ex Monaco è pronto il, dettato anche dalla voglia del ragazzo di avvicinarsi al Pallone d'Oro.

- Ma perché il Real Madrid non ha ancora ufficializzato Mbappé? L'accordo tra le parti c'è già ma, evidenzia As, il giocatore ha chiestoalle merengues e a Florentino Perez per evitare che i tifosi del PSG gli rendano la vita impossibile negli ultimi mesi a Parigi. Considerando soprattutto che- Nel frattempo As spiega che, lo attrae molto, anche per un mero tornaconto personale. Giocando da punta accanto a, con cui comporrebbe un tridente ad altissima velocità, con talenti comea servirlo, il francese potrebbe aumentare notevolmente il proprio bottino di gol. Questo lo porterebbe a lottare con convinzione per lae vincere il titolo di miglior cannoniere della stagione renderebbe ancor più vicina la conquista dell'agognato

Giocare da centravanti non sarebbe una novità assoluta per Mbappé, che al Monaco e nei sette anni al PSG, in particolare in questa stagione con Luis Enrique, ha già ricoperto tale posizione, ma in carriera ha agito prevalentemente da esterno offensivo. Al Real Madrid, però, giocare da '9' diventerebbe la nuova normalità, andando a riempire il vuoto lasciato da- In questa stagione Mbappé ha realizzato 41 gol in 43 partite ufficiali. In totale sono 280 i gol segnati tra PSG e Monaco in 362 presenze, ai quali si aggiungono le 46 reti in 77 apparizioni con la maglia della nazionale maggiore della Francia.