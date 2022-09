Il quotidiano francese L'Equipe ha aggiunto dettagli sulla situazione di Kylian Mbappé al Psg. Il rinnovo, spiegano i francesi, sarebbe infatti un biennale con opzione per la terza stagione a favore non dei parigini ma dell'attaccante. In questa situazione, con la scadenza nel 2024, potrebbe farsi di nuovo sotto il Real Madrid già in estate.