Il futuro diagita il, ma in modo completamente diverso a un anno fa, quando rinnovò con i parigini: allora il timore, prima della firma, era di perderlo,, fino alla naturale scadenza del contratto. Tutto a causa della decisione dell'attaccante di non esercitare l'opzione presente nel proprio contratto per estenderlo di un'ulteriore stagione, fino al 2025, che ora mette nei guai il PSG convincendolo della necessità di arrivare a un punto: convincere il classe '98 a tornare sui propri passi e rinnovare, oppure cederlo immediatamente.- Una necessità ribadita chiaramente anche oggi, nel giorno della presentazione dicome nuovo allenatore dei parigini. L'asturiano, in conferenza stampa, non ha escluso che Mbappé possa non fare parte della rosa: "Quando ho firmato, o quando abbiamo parlato di cosa significa formare una rosa, siamo sempre rimasti aperti.. Su questo argomento lo terrò privato, è segreto professionale. Non posso fare confidenze, ma cercheremo di costruire la migliore rosa possibile". Ancor più netto il presidente del PSG, che ha ribadito come le strade siano solo due: "La mia posizione è molto chiara. Non voglio ripeterlo ogni volta:. Ha detto che non se ne sarebbe mai andato gratis. Se cambia idea oggi, non è colpa mia. Non vogliamo perdere gratis il miglior giocatore del mondo. Questo è molto chiaro".- Perdere gratis Mbappé è uno scenario che terrorizza il PSG e la proprietà qatariota.. Sono note le spese fatte nel corso degli anni dal Paris Saint-Germain, tra le ultime proprio l'all in della scorsa estate per trattenere Kylian con un contratto monstre (), corredato da(diviso in tre rate) e un crescente bonus 'fedeltà' (70 milioni se non parte nel giugno 2023, 80 milioni se non parte nel giugno 2024, 90 milioni se non parte nel giugno 2025.). Spese che hanno gravato non tanto sulle disponibilità del club, quanto più sui suoi margini di manovra all'interno del. Certo aver perso un ingaggio pesante come quello di Lionel Messi ha alleggerito il monte ingaggi, mae, ha sottolineato in queste ore L'Equipe, il futuro di Mbappé diventa cruciale in quest'ottica: cedere il classe '98 e monetizzare darebbe ampio respiro al PSG, che potrebbe completare senza problemi gli affari già chiusi () per poi affondare un super colpo in attacco per far dimenticare Mbappé. Senza rinnovo o cessione, invece, i parigini non solo perderebbero a zero il loro miglior giocatore vanificando gli sforzi fatti per trattenerlo, maper non incappare in sanzioni.- Considerata la mancata apertura al rinnovo da parte di Mbappé, cederlo nelle prossime settimane diventa quindi una priorità assoluta per il Paris. Ma chi potrebbe prenderlo? Nonostante qualche timido interessamento arrivato dalla. Il matrimonio tra Mbappé e i blancos è stato negato lo scorso anno, o meglio rimandato visto che per tutti gli addetti ai lavori (si vedano anche le recenti dichiarazioni di Guardiola) è un destino segnato. Eppure: per la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero tra un anno, per vecchie scorie legate alla Superlega, ma anche per l'investimento già fatto a centrocampo su. Condizioni che complicano ulteriormente le ambizioni, o meglio le necessità dei parigini: Al-Khelaifi ha ragione, perdere Mbappé a zero è impossibile, uno scenario che il PSG deve scongiurare ad ogni costo.