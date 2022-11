Un rapporto tormentato e portato avanti dopo un lungo braccio di ferro che i soldi, tanti soldi, e le forti pressioni politiche subite dal Qatar e dal presidente francese Macron hanno permesso di risolvere. Un rapporto che tuttora rimane agitato e che lo scorso ottobre ha vissuto un ulteriore momento di tensione, quando Kylian Mbappé fece emergere la chiara volontà di lasciare il Paris Saint-Germain alla riapertura del mercato. Ad appena 5 mesi dal rinnovo da 636 milioni di euro fino al 2025. Secondo quanto ricostruisce L'Equipe, dietro questa clamorosa svolta ci sarebbe di mezzo un'altra questione puramente economica.



IL RETROSCENA - La rabbia del giocatore, che attraverso gli organi di stampa aveva fatto trapelare il suo malcontento per il mancato rispetto dei patti sottoscritti al momento della firma del nuovo accordo, nascerebbe da un pagamento piuttosto ritardato della sua mensilità di settembre. Nello specifico, Mbappé e il suo entourage avevano rilevato che una parte consistente dello stipendio non fosse stata pagata - a differenza di quanto accaduto coi compagni di squadra Neymar e Messi - e le spiegazioni fornite dal club, tra flussi di cassa e necessità di restare in linea coi paletti del Fair Play Finanziario, non erano state ritenute soddisfacenti. Pochi giorni dopo tutte le principali testate escono con lo sfogo di Mbappé, che alla vigilia di una delicata partita di Champions League col Benfica, manifesta i suoi propositi di addio.