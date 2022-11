Marco Verratti e il Psg andranno avanti insieme. Arrivato a Parigi dieci anni fa direttamente dalla Serie B, il centrocampista classe '93 all'ombra della Tour Eiffel è cresciuto e maturato, dichiarando recentemente di voler chiedere anche la cittadinanza francese ( QUI le dichiarazioni).- Compleanno con firma per l'ex Pescara, che una settimana fa ha festeggiato i 30 anni e presto dovrebbe prolungare il contratto con i parigini fino al 2026 - come riporta La Gazzetta dello Sport - allungando l'attuale contratto per ulteriori due stagioni. Presentato a Parigi lo stesso giorno di Ibra,. I contatti per il rinnovo erano già stati avviati a maggio scorso procedendo spediti senza intoppi, ora la firma è a un passo.