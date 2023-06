Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale francese, Kylian Mbappé ha risposto così a chi chiedeva le motivazioni sulla decisione di non rinnovare il contratto con il PSG: "Non credo di dover spiegare nulla a nessuno. La gente può parlare e criticare, io accetto tutto. Nella vita ci sono tante cose che non capiamo perché non abbiamo tutti i dati a disposizione. Io però so quello che faccio".