La signora Veronique ha fatto scuola. Dopo la madre di Rabiot, c'è una nuova genitrice che si butta nel mondo dello sport e apre un'agenzia. Stiamo parlando di Fayza Lamari, la mamma di Mbappé. Avvocato, la donna ha già dato vita a KEWJF (acronimo dei membri della sua famiglia), attraverso la quale gestisce le carriere dei suoi due figli (Kylian ed Ethan).



AGENZIA - Ma, come scrivono l'Equipe e Sportszone, ora l'intenzione è di espandersi oltre alla propria famiglia. Il primo assistito della nuova agenzia appena formatasi è già un super colpo: quel Rayan Cherki, talento del Lione e del calcio francese, già sul mercato e sul taccuino del Psg. E c'è certamente anche lo zampino di Fayza sulla decisione di Mbappé di non attivare l'opzione di rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 con il Paris Saint-Germain, aprendosi di fatto le porte della cessione. Ma i sogni della nuova procuratrice sono vasti e il prossimo assistito potrebbe essere anch'esso un nome grosso: Achraf Hakimi.



PERSONAGGIO - Fayza è nata in Francia da genitori algerini. Ha due figli, entrambi calciatori, più un terzo, Jirès Kembo Ekoko, adottato. Lo sport è sempre stato ben presente nella sua vita: la signora Lamari infatti ha giocato nella Division 1 di pallamano dal 1990 al 2001, con la maglia dell'As Bondy, e con quella della Nazionale francese.