Pace fatta tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain? Dopo il clamoroso attacco del fuoriclasse francese al PSG per la campagna abbonamenti interamente dedicata a lui e non alla squadra, Mbappé ha parlato a 'Tout le sport' su France 3 e fissato gli obiettivi per il futuro: "Il prossimo passo? Vincere la Champions League, credo. Ho già fatto una finale, semifinale, quarti di finale, ottavi di finale... Ho fatto tutto tranne vincere (sorride, ndr). E' tutto ciò di cui ho bisogno: spero arrivi il prima posssibile. Dove? Al Paris Saint-Germain. Sono parigino e sotto contratto, quindi al PSG".