Kylian Mbappé ha segnato due gol nel secondo tempo della finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro l'Argentina e la sua doppietta, siglata in soli 97 secondi, vale un doppio record. Il primo riguarda proprio i due gol, diventando il primo giocatore a segnare una doppietta in una finale dai tempi di Ronaldo il Fenomeno contro la Germania nel 2022. Inoltre questi gol arrivano dopo aver segnato anche nella finale di Russia 2018 facendo entrrare Mbappé nell'Olimpo di altri 4 giocatori capaci di segnare in due finali Mondiali: si tratta di Vavà, Pelé, Breitner e Zidane. Con il gol segnato nei tempi supplementari del 3-3 ancora su rigore, invece, la punta del PSG diventa il secondo giocatore della storia a segnare una tripletta in una finale dei Mondiali dopo Geoff Hurst in Inghilterra-Germania nel 1966.